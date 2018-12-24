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Смертельная авария на Днепропетровщине: два авто столкнулись лоб в лоб

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Смертельная авария на Днепропетровщине: два авто столкнулись лоб в лоб
12:13 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: Из-за лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Харьков – Симферополь погиб человек, еще троих доставили в больницу.

В Днепропетровской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое попали в больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Согласно сообщению, авария произошла сегодня около четырех часов ночи на улице Гетманской города Новомосковска.

По прибытии к месту происшествия ответственные службы установили, что в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ-2101" и "Мицубиси Лансер" пострадали трое человек, еще один человек погиб.

Как уточняют в ГосЧС, погибшим оказался водитель "ВАЗ-2101", его тело было деблокировано из автомобиля с помощью спецсредств.

В настоящее время устанавливаются данные потерпевших. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, 21 декабря, около 7 часов утра возле села Плюта на автодороге Киев-Обухов перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года. 

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ДТП, Авария, Днепропетровская область, Происшествие.
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