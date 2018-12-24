Три прихода бывшей УПЦ МП перешли в ПЦУ во Львовской области

Новости Украины: Общины сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района перешли в ПЦУ.

Во Львовской области уже четыре общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины. Как сообщает религиозный интернет-ресурс "Духовное величие Львова", сегодня, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную православную церковь.

"Стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в Поместную православную церковь, а именно: из сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 22 декабря приход храма святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП в Жовкве первым на Львовщине решил перейти в Православную церковь Украины. Храм святых Петра и Павла был крупнейшим храмом Львовской епархии УПЦ (МП).