Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине

Новости Украины: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко комментируя создания ПЦУ заявила, что в Украине "топчут" православную веру.

В Совете Федерации РФ назвали преступлением создание независимой автокефальной церкви в Украине. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что это грубое вмешательство в духовную деятельность церкви.

"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", — сообщила В.Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты российского парламента. По словам Матвиенко, это решение ведет к гражданской войне в Украине.

Кроме того, Матвиенко заявила о недопустимости для украинских священников лозунга "Слава Украине! - Героям слава!".

"Я уж не знаю, можно ли их священниками называть, которые кричат нацистские лозунги: "Слава Украине! - Героям слава"". К тому же ничего не осталось от духовной, православной веры, которую просто растаптывают", - заявила Матвиенко.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Как сообщалось, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.