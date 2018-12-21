Еще три прихода УПЦ (МП) перешли в новосозданную ПЦУ

Новости Украины: Еще три прихода в Винницкой области перешли из церкви Московского патриархата в новую Православную церковь Украины.

Три прихода из Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщила в пятницу пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, речь идет о приходе храма святой великомученицы Параскевы в с.Тютьки, о приходах в с.Ровец и с.Коло-Михайловка (все три – Винницкий район).

В сообщении указано, что община прихода храма святой великомученицы Параскевы сделала свой выбор еще до проведения Объединительного собора, а после решения о создании ПЦУ подтвердила свой выбор.

Как известно, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) участвовал в Объединительном соборе. Впоследствии синод УПЦ (МП) освободил его от руководства епархией и запретил в священнослужении.

Напомним, руководитель Черниговской епархии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря ответил на интересующий многих верующих вопрос о том, действительны ли таинства, совершенные в церкви Московского патриархата в Украине и нужно ли при переходе из нее верующих в Православную церковь Украины их повторно проводить.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Как сообщалось, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.