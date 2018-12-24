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Жителей столицы попросили не ставить свои автомобили вдоль дорог

Жителей столицы попросили не ставить свои автомобили вдоль дорог
22:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Коммунальщики просят горожан ставить автомобили вдоль улиц и дорог, которые оперативно очищаются от снега и обрабатываются противогололедными материалами.

В связи с усилением снегопада и снижением температуры в Киеве, коммунальщики обратились к горожанам не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, которые оперативно очищаются от снега и обрабатываются противогололедными материалами, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Снег в столице усиливается и, по прогнозам синоптиков, будет идти в течение всей ночи, а также завтра, 25 декабря. Кроме того, ночью ожидается понижение температуры воздуха до -4, что создает погодные условия, при которых без своевременной обработки противогололедными материалами на влажном покрытии мгновенно образуется гололед", – говорится в сообщении на странице мэрии в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации подчеркивается, что для Коммунальной корпорации "Киевавтодор" такая ситуация "означает работу в круглосуточном усиленном режиме".

"Учитывая усиление снегопада, коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к водителям с просьбой не оставлять собственные автомобили вдоль улиц и дорог, ведь это создает значительные препятствия для работы спецтехники и задерживает оперативную уборку столицы от снега", – добавили чиновники.

Отмечается, что 334 единицы спецтехники и бригады по ручной уборке продолжают очищать Киев от снега. Так, крупногабаритная спецтехника задействована для работы на дорогах и искусственных сооружениях города, тракторы, минипогрузчики и машины "Bucher" и 52 бригады с ручной уборки обрабатывают и убирают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, наземные и подземные пешеходные переходы, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

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"По состоянию на 18:00 по недопущению образования снежных накатов предприятия "Киевавтодора" проводят повторную обработку улично-дорожной сети столицы посыпочными материалами", – сказано в сообщении.

Кроме того, начиная с 18:00 на все троллейбусные и автобусные маршруты Киева ввели оперативное положение - курсирование происходит с отклонением от графика движения.

"Общественный транспорт опаздывает. С 18:00 на все троллейбусные и автобусные маршруты введено оперативное положение - курсирование происходит с отклонением от графика движения. Ни один маршрут пока не закрыт", - говорится в сообщении на странице КП "Киевпасстранс" в Фейсбук.

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Киевавтодор, Коммунальщики, Киевская госадминистрация.
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