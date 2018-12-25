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В аэропорту "Борисполь" пассажиры ждут рейс уже более 10 часов

В аэропорту &quot;Борисполь&quot; пассажиры ждут рейс уже более 10 часов
14:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Около 170 человек ждут рейс с трех часов утра, который переносили за это время пять раз.

В Борисполе застряли более 170 человек, которые ждут самолет в Египет с трех часов утра. Об этом ТСН.ua рассказала одна из пассажирок указанного рейса. 

По ее словам, рейс переносили пять раз из-за погоды, из-за отсутствия самолета, после чего у пилота закончился рабочий день и пассажиры вынуждены ждать теперь новую команду. 

Как сообщают очевидцы, сначала их держали в одном из терминалов, спустя 4 часа накормили. Позже пассажиров пустили в зону вылета, где они находятся до сих пор. 

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"Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли в "заложники" представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами", - рассказала девушка.

По информации на текущий момент, рейс должен вылететь в 12:30. 

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Египет, Аэропорт, Борисполь, Bravo Airways.
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