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Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение

Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
17:44 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: www.npu.gov.ual

Новости Украины: В связи с метелью затруднено движение транспортных средств на некоторых трассах.

25 декабря в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метели, в связи с чем на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Об этом во вторник сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

В частности, в результате непогоды затруднено движение на некоторых участках автодорог Полтавской области, на трассе Киев-Харьков вблизи с.Решетиловка, а также на спуске и подъеме с.Мачухи на автодороге Сумы-Полтава-Александрия.

Также затруднено движение на автодорогах Черкасской области.

На Николаевщине снежными переметами затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев-Платонов.

В Харьковской области массовые отключения света и тепла

Определенные осложнения движения также наблюдаются на автодорогах Кировоградской и Сумской областей.

"Полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок. На места осложнений движения направлена тяжелая техника для расчистки проезжей части", - сообщили в НП.

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Погода, Снег, Снегопад, Национальная полиция Украины, Нацполиция, Дорроги.
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