Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение

Новости Украины: В связи с метелью затруднено движение транспортных средств на некоторых трассах.

25 декабря в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метели, в связи с чем на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Об этом во вторник сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

В частности, в результате непогоды затруднено движение на некоторых участках автодорог Полтавской области, на трассе Киев-Харьков вблизи с.Решетиловка, а также на спуске и подъеме с.Мачухи на автодороге Сумы-Полтава-Александрия.

Также затруднено движение на автодорогах Черкасской области.

На Николаевщине снежными переметами затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев-Платонов.

Определенные осложнения движения также наблюдаются на автодорогах Кировоградской и Сумской областей.

"Полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок. На места осложнений движения направлена тяжелая техника для расчистки проезжей части", - сообщили в НП.