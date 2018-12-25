В Харьковской области массовые отключения света и тепла

Новости Украины: В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов.

По состоянию на 12:00 вторника в Харьковской области из-за непогоды на сетях облэнерго отключены 110 линий мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично - 34 населенных пункта. По городу Харькову обесточено несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных. У нас на сегодня отключены 45 котельных, на которых находится жилых домов - 201, больниц - 5, школ 37 и 9 садиков", - сказал С.Магдисюк на брифинге во вторник.

По его словам, ликвидацией последствий непогоды занимаются 49 аварийных бригад (138 человек). "Харьковоблэнерго" планирует восстановить подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.

Как сообщил директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко, снег на дорогах области убирают 282 человека и 225 единиц техники. По его словам, проезд дорогами общего пользования полностью обеспечен.

Синоптики прогнозируют, что интенсивный снегопад продлится до 20:00 вторник, к 2:00 среды снег прекратится. Температур утром буде 3-4 градуса мороза, вечером - до 9 градусов мороза.

Напомним, за ночь 25 декабря, в результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины обесточены 128 населенных пунктов.

Напомним, в Украине на протяжении вторника ожидается снег, мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 28 м/с, гололед, в горах угроза оползней снега и повышение уровня воды в реках, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, кроме западных областей, метели; на дорогах гололедица", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Подчеркивается, что в Кировоградской и Черкасской областях ночью местами сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.