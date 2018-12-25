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Снегопады в Украине: без света остались десятки населенных пунктов

Снегопады в Украине: без света остались десятки населенных пунктов
10:36 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 128 населенных пунктов.

В результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины обесточены 128 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 25 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях, а именно Днепропетровская - 46, Кировоградская - 43, Николаевская - 16, Черновицкая - 8, Киевская - 6, Черкасская - 5, Запорожская - 2 и Черниговская – 2", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2 тыс. 181 чел. и 1 тыс. 600 ед. техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Украине на протяжении вторника ожидается снег, мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 28 м/с, гололед, в горах угроза оползней снега и повышение уровня воды в реках, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"25 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, кроме западных областей, метели; на дорогах гололедица", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Подчеркивается, что в Кировоградской и Черкасской областях ночью местами сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.

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Погода, Облэнерго, Укравтодор, Синоптики, ГСЧС.
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