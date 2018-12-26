Непогода в Украине: без света остались более 550 населенных пунктов

Новости Украины: В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 556 населенных пунктов в девяти областях Украины.

Люди в 556 населенных пунктах Украины остались без света из-за непогоды: дождя, снега и сильного ветра.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 9 областях из-за ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь) были обесточены 556 населенных пунктов: Полтавская область – 131, Днепропетровская – 117, Донецкая – 14, Кировоградская – 96, Харьковская – 78, Луганская – 43, Сумская – 40, Николаевская – 20, Черкасская – 17.

Утром 25 декабря в ГСЧС сообщали о 128 обесточенных населенных пунктов Украины.

Также на сайте МВД указан перечень автодорог, где затруднено движение транспортных средств:

«Затруднено движение транспорта в Кировоградской области в результате снежных переметов на трассе Кропивницкий-Платонове. В пробке находится 3 транспортных средства. В Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша-Кременчуг. В пробке находится 120 транспортных средств. В Полтавской области затруднено движение на автодороге вблизи села Красногоровка».

Напомним, в Украине 26 декабря временами ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Киеве 26 декабря прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

Водителей автомобилей призвали воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок на дорогах. Об этом сообщается на сайте КГГА. "Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", - добавили в КГГА.