ОБСЕ зафиксировала в Донецке последствия "разборок" боевиков

Новости Украины: Боевики пытаются выдать собственные внутренние разборки за обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали свежие повреждения четырех гражданских зданий во временно оккупированном Донецке.

Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) со ссылкой на отчет миссии от 24 декабря.

Согласно оценке наблюдателей, повреждения двухэтажных многоквартирных жилых домов на улицах Белореченской, Косарева и Удачной образовались в результате попадания 23-мм или 30-мм боеприпасов. Сообщается, что напуганные оккупантами мужчины и женщины пожилого возраста, проживающие в этом микрорайоне, сообщили команде миссии, что их дома были повреждены еще вечером 20 декабря текущего года.

Отмечается, что уже неоднократно оккупанты пытаются собственные внутренние разборки со стрельбой, которые пугают мирных жителей и повреждают их дома, представить за обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил.

"Ни расстояние, ни профиль высот местности, ни технические характеристики такого вооружения не позволили бы подразделениям Объединенных сил обстрелять жилые дома мирных жителей Петровского района Донецка, которые были повреждены", - считают в СММ.

В сообщении подчеркивается, что указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ относительно дальнейшего обострения конфликта, о нежелании соблюдать режим прекращения огня и о сознательном невыполнении Минских договоренностей.