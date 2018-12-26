Скачать
Среда, 26.12.2018
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
В ноябре вырос общий госдолг Украины
В ноябре вырос общий госдолг Украины
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

На границе с Польшей останется один пешеходный переход

На границе с Польшей останется один пешеходный переход
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: portal.lviv.ua

Новости Украины: В ГПСУ отметили, что переход закроют, поскольку пешеходы начали создавать препятствия для тех, кто едет на авто.

Польша прекращает работу экспериментального пешеходного перехода на границе с Украиной в Угринове, оставляя такой переход только в Шегинях.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. "Был один пешеходный переход, он так и работает один - это в "Шегинях", - сказал он и добавил, что в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув", который предполагался и функционировал как автомобильный пункт пропуска, с 2015 года польская сторона в форме эксперимента осуществляла пропуск пешеходов.

"Это был эксперимент, по скольку пункт пропуска - автомобильный и там для пропуска пешеходов ничего не оборудовано. Но этот эксперимент продолжался в течение трех лет", - сказал Слободян.

В то же время, отметил он, сейчас польская сторона пришла к выводу, что этот эксперимент нужно завершить.

"Потому что, во-первых, пункт пропуска не обустроен, а во-вторых, количество пешеходов возрастает, и они уже начинают создавать проблемы в оформлении автомобилей, поскольку он все-таки автомобильный. Поэтому они уже не продлевают этот эксперимент, а будут прорабатывать, возможно, варианты реконструкции пункта пропуска или еще какие-то другие формы совместно с нами, чтобы обеспечить гражданам комфортное пересечение границы", - пояснил Слободян.

Пограничники усилят безопасность на новогодние праздники
Пограничники усилят безопасность на новогодние праздники Читать полностью

Поэтому, по его словам, "никакой катастрофы нет", пункт пропуска функционирует, и только по техническим причинам приостанавливается соответствующий эксперимент. Представитель ГПСУ также уточнил, что наплыв на пешеходном переходе в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" был около 1 тыс. человек в день и все возрастал.

Напомним, на выходных наблюдались автомобильные заторы при въезде в Украину на западном участке границы.

Причиной таких неудобств, пограничники называют в связи с наступающими праздниками. Именно в этот период много путешествующих планируют приехать к родным и близким накануне Рождества по Григорианскому календарю. В Украину на праздники также возвращаются те, кто работает или учится за рубежом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, ГПСУ, Пешеходный переход, Олег Слободян, Угринов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко передал слова поддержки украинским морякам
Порошенко передал слова поддержки украинским морякам
В одной из областей разблокировали движение транспорта
В одной из областей разблокировали движение транспорта
Украина введет новые санкции против России
Украина введет новые санкции против России
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь