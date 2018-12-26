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В одной из областей разблокировали движение транспорта

В одной из областей разблокировали движение транспорта
16:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dp.dsns.gov.ua

Новости Украины: Движение большегрузного и общественного транспорта по-прежнему ограничено в трех областях, кроме Днепропетровской.

Распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а в Днепропетровской области такое ограничение уже снято. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информируя о ситуации на дорогах по состоянию на 14 часов.

В частности, отмечается, что затруднено движение в Полтавской области - на автодороге М-03 между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского района (затор около 22 км), а также затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с. Липовое протяженностью около 15 км.

"Полиция на автодороге М-03 перекрыла движение для работы техники автодора, но автотранспортное движение периодически возобновляется. Также работают передвижные пункты обогрева", - говорится в сообщении.

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В Полтавскую область ГСЧС дополнительно направила тяжелую инженерную технику. Сообщается, что на других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено.

"Всего оказана помощь в буксировке более 786 транспортных средств, в которых находилось около 1 тыс. 700 человек", - добавили в ведомстве.

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Черкасская область, Погода, Полтавская область, Днепропетровская область, Кировоградская область, Снег, Снегопад, ГСЧС, Непогодь.
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