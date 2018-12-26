Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд

Новости Украины: Из-за заторов въезд в Полтавскую область 26 декабря закроют для всех видов транспорта.

Въезд в Полтавскую область закроют для всех видов транспорта с 14.00 26 декабря. Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

"В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь.

В связи с сохранившимися сложными погодными условиями водителей просят временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в пути.

Напомним, утром сообщалось, что ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.

В среду, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, мокрый снег, на дорогах - гололедица. Температура от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами порывы ветра до 20 метров в секунду. С четверга дневная температура будет около нуля или выше.

"На сутки 26 декабря облачно. Днем в Украине, кроме южной части, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье 1-6° мороза", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По Киеву и области в среду днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По области возможно налипание снега и местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура 26 декабря по Киеву днем около 0°. По области днем от 3° мороза до 2° тепла.