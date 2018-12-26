Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода

Новости Украины: Погода в Украине в среду, 26 декабря, будет морозной, во всех регионах обещают снег смешанный с дождем.

В среду, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, мокрый снег, на дорогах - гололедица. Температура от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами порывы ветра до 20 метров в секунду. С четверга дневная температура будет около нуля или выше.

"На сутки 26 декабря облачно. Днем в Украине, кроме южной части, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье 1-6° мороза", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По Киеву и области в среду днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По области возможно налипание снега и местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура 26 декабря по Киеву днем около 0°. По области днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 26 декабря:

Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Львов – снег, ночью -2...-4, днем 0...+2

– снег, ночью -2...-4, днем 0...+2 Ивано-Франковск – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Тернополь – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Черновцы – снег, ночью -3...-5, днем -1...+1

– снег, ночью -3...-5, днем -1...+1 Хмельницкий – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Луцк – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Ровно – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Житомир – снег, ночью -4...-6, днем -1... +1

– снег, ночью -4...-6, днем -1... +1 Винница – снег, ночью -4...-6, днем -1... +1

– снег, ночью -4...-6, днем -1... +1 Одесса – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2 Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Херсон – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Симферополь – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Кропивницкий – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Черкассы – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Чернигов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

– снег, ночью -6...-8, днем -1...-3 Сумы – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4

– снег, ночью -7...-9, днем -2...-4 Полтава – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Днепр – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Запорожье – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3 Донецк – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4 Луганск – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4 Харьков – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Киев – снег, ночью -6...-8, днем -1...+1

27 декабря ожидается облачная погода. Ночью повсеместно умеренный, днем местами небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6°, днем от 3° мороза до 2° тепла. В северных и центральных областях небольшой, на востоке страны и Приазовье умеренный снег, днем в западных областях и Крыму небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. По Киеву ночью 27 декабря небольшой мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°.

Прогноз погоды 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

28 декабря также ожидается облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°, в западных областях и Крыму 0-5° тепла; в Карпатах, восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-11° мороза. Днем 27 декабря 0-5°, 28 декабря 4-9° мороза. В Киеве днем небольшой мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°.

Прогноз погоды 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

К концу недели, 29-30 декабря, синоптики прогнозируют в западных областях Украины и в южной части мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

На остальной территории страны небольшой (ночью 29 декабря умеренный) снег, днем 30 декабря, кроме востока, без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Левобережье ночью 4-10°, днем 1-6 мороза.

Прогноз погоды 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 30 декабря, фото: meteo.gov.ua

По Киеву 29-30 декабря небольшой (ночью 29 декабря умеренный) снег, днем 30 декабря без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0.

Напомним, люди в 556 населенных пунктах Украины остались без света из-за непогоды: дождя, снега и сильного ветра.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 9 областях из-за ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь) были обесточены 556 населенных пунктов: Полтавская область – 131, Днепропетровская – 117, Донецкая – 14, Кировоградская – 96, Харьковская – 78, Луганская – 43, Сумская – 40, Николаевская – 20, Черкасская – 17.

Как сообщалось, в Украину 31 декабря и 1 января придет циклон атлантического происхождения, который принесет похолодание и снег.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на западе и севере, днем 1 января осадки охватят центр, восток и юг страны", - говорится в сообщении. Ночью 1 января в Украине ожидается 0...-6°С, в Сумской и Харьковской до -8°С, на западе Украины - около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3°С, днем 1 января - до +2°С, говорит синоптик.