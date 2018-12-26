В столичном "обменнике" злоумышленник украл у гражданина €50 тысяч

Новости Украины: В Киеве 23-летний парень отобрал у гражданина 50 тыс. евро в фиктивном пункте обмена валют.

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего злоумышленника, который в фиктивном пункте обмена валют отобрал у гражданина 50 тыс. евро. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, правонарушитель заранее снял офисное помещение на ул. Урловской, которое обустроил под пункт обмена валют и разместил в интернете объявление об обмене валют по выгодному курсу.

"7 ноября, получив от клиента 50 тыс. евро для обмена, злоумышленник вместе с валютой покинул помещение через специально подготовленное отверстие в стене. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей грабителя удалось задержать по горячим следам", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины направлено в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в прокуратуре напомнили, что в декабре завершено следствие в отношении еще двух злоумышленников, которые в фальшивых обменных пунктах завладевали средствами граждан.

"В целом от действий указанных лиц пострадали 19 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 20 млн грн. Оба фигуранта сейчас находятся под стражей", - говорится в сообщении.