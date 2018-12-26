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В столице реставрируют центральный гастроном на Крещатике

В столице реставрируют центральный гастроном на Крещатике
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве рассмотрели и одобрили реставрацию центрального гастронома на Крещатике.

Департамент охраны культурного наследия рассмотрел и одобрил реставрацию памятника архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Крещатик, 40/1. Соответствующее согласование подписано директором Департамента Александром Никоряком, сообщает пресс-служба КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия рассмотрел вопрос относительно согласования "Проекта первоочередных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Крещатик, 40/1" и, действуя в рамках предоставленных полномочий, при условии соблюдения требований действующего законодательства и других действующих нормативно-правовых документов, этим письмом согласовывает реставрационную часть предоставленного проекта", - говорится в письме.

Как отмечается, разрешение на проведение работ необходимо получить в Департаменте охраны культурного наследия. При необходимости, разрешение на проведение строительных земляных работ, в том числе работ по прокладке инженерных сетей, получить в Министерстве культуры.

"Уже скоро будут начаты противоаварийные и реставрационные работы. Таки есть социально ответственные представители бизнеса, которым не безразличен наш город, наше историческое и культурное наследие. Я бы советовал поторопиться и другим частным владельцам памятников. Поскольку вскоре Верховная Рада усилит ответственность за доведение до разрушения памятников, и штрафами в полторы тысячи гривень уже не отделаться", - отметил Никоряк.

Как известно, 19 июня 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам совершенствования системы охраны культурного наследия".

Изменения были инициированы и предложены Киевской городской государственной администрацией.

Среди прочего, законопроектом предусмотрено внедрение ответственности за причинение вреда не только памятникам, но и недавно выявленным объектам культурного наследия и их частям; увеличение штрафов за доведение памятников до разрушения с 17 тыс. - 170 тыс. грн до 85 тыс. - 255 тыс. грн, а за повторное нарушение - будут налагать штраф в 340 тыс. грн.

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Также предлагается внедрить возможность выкупа памятника в коммунальную собственность. Ныне же памятник даже местного значения может быть выкуплен исключительно в государственную собственность, что тормозит наведение порядка в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Как сообщал Укринформ, в июне 2017 года в центре Киева произошел пожар в здании бывшего Центрального гастронома по улице Крещатик, 40/1, на углу с улицей Богдана Хмельницкого.

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Все по теме:

Киев, Украина, КГГА, Ремонт, Реставрация, Майдан, Департамент охраны культурного наследия, Александр Ныряк.
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