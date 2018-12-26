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Во время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ

Во время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ
22:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866.

В течение 30-дневного периода действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ, и подобные ограничительные меры в отношении россиян продолжатся. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"Принимая во внимание сложную ситуацию по безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы въезда в Украину мужчин - граждан России. С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. российской стороной возвращен 351 гражданин Украины", - сказал Яровой.

По словам первого заместителя министра, в областях, где было введено военное положение, зафиксировано уменьшение количества уголовных преступлений (-20%), в том числе тяжких и особо тяжких (-23%), в том числе тяжких телесных повреждений (- 37%), разбоев (-29%), грабежей (27%), краж (-23%), угонов транспортных средств (-47%), нарушений правил безопасности дорожного движения (-49%). Разоблачено больше фактов незаконного обращения с оружием (+ 26%) и сбыта наркотических средств (+ 35%).

Госпогранслужба будет также тщательно проверять граждан РФ

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко в 14 часов 26 декабря объявил о завершении режима военного положения в 10 областях, введенного на 30 дней после агрессивных действий со стороны России, которая 25 ноября в районе Керченского пролива обстреляла и захватила три украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков.

В то же время СНБО на заседании 26 декабря рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией и осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу.

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МВД, Госпогранслужба, СНБО, Сергей Яровой, Первый заместитель министра внутренних дел.
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