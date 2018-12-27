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В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину
07:34 Сегодня Телеграф Фото: Укрзалізниця

Новости Украины: В среду, 26 октября, в Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину.

В районе поселка городского типа Покотиловка Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину.

Об этом передает полиция Харьковской области.

"Женщина стояла на путях и не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда на человека не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в поезде "Киев-Пасс.-Рахов" женщина получила тяжелые травмы из-за падения на нее верхней полки с пассажирком.

А в Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд травмировал 17-летнего юношу, который остался без обеих ног.

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Харьковская область, Полиция, Поезд, Происшествие.
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