Под Киевом произошло два ДТП с маршрутками, пострадали пассажиры

Новости Украины: В Киевской области произошло два ДТП с участием маршруток, 15 человек пострадало.

Сегодня, 27 декабря, в Киевской области произошло две аварии с участием двух маршруток с пассажирами.

В Обуховском районе водитель маршрутного автобуса "ГалАЗ", выполняя остановку для посадки пассажиров, остановился в правой полосе движения. В это время водитель грузовика "DAF", двигаясь в попутном направлении, осуществил столкновение с автобусом, сообщили в полиции Киевской области. В результате происшествия шесть пассажиров были травмированы и госпитализированы.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло возле Белой Церкви. После того, как на контрольно-пропускном пункте у водителя грузовика проверили документы, он начал двигаться и столкнулся с маршруткой "Mercedes Sprinter". В этом ДТП пострадали девять пассажиров. Все травмированы были доставлены в больницу.

На месте происшествий работают спасатели, полицейские и медики. Устанавливаются личный данные потерпевших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства аварий.

Напомним, 24 декабря из-за гололеда в Печерском районе Киева водители не справились с управлением, в результате чего столкнулось пять автомобилей.

А в Винницкой области в селе Лукашовка микроавтобус столкнулся с автомобилем, автобус отбросило в забор одного из частных дворов, пострадали 4 человека.