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В ГСЧС сообщили, на сколько хватит воды в Авдеевке пока ведется ремонт на ДФС

В ГСЧС сообщили, на сколько хватит воды в Авдеевке пока ведется ремонт на ДФС
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Авдеевке Донецкой области проводятся ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач, запасов воды населению хватит на 4 суток.

В Донецкой области проводят ремонтные работы для возобновления энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции и водоснабжения Авдеевки. Об этом 27 декабря сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

"26 декабря проводились ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач (на временно неподконтрольной территории). На 27 декабря с 09:00 - продолжение проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В управлении проинформировали, что водоснабжение населения Авдеевки будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью 4000 кв. м, в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. Если она закончится, воду населению будут подвозить автомобилями.

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Как известно, утром 25 декабря была обесточена и остановилась Донецкая фильтровальная станция, расположенная в Ясиноватском районе, в "серой зоне". Это привело к прекращению водоснабжения Авдеевки с 22 тысячами населения. В тот же день было обнаружено повреждение воздушной линии электропередачи на временно неподконтрольной территории.

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Все по теме:

Донецкая область, Население, Ремонт, Авдеевка, Запасы воды, ДФС, Возобновление электроснабжения.
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