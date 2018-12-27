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Мэр в Одесской области обвиняется сразу по нескольким статьям

Мэр в Одесской области обвиняется сразу по нескольким статьям
14:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Мэру Болграда Одесской области сообщено о подозрении в избиении человека и растрате бюджетных средств.

Сегодня мэру города Болград – административного центра одноименного района Одесской области – Сергею Димитриеву было сообщено о подозрении в ряде преступлений, в том числе в избиении человека и растрате бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, руководитель Болградского городского совета подозревается в подделке документов, растрате имущества и хулиганских действиях с применением физической силы.

В частности, по данным следования, в 2017-2018 годах мэр в сговоре с директором одного из предприятий сфальсифицировали официальные документы и растратили более 0,5 млн грн из бюджета при закупке грузового автомобиля с гидроподъемником.

Кроме того, установлено, что в мае текущего года, на городской рынок приехала техника для демонтажа строительных заготовок под малые архитектурные формы (МАФы).

«Владелец сооружений начал протестовать, пытался помешать технике и лег на дорогу перед подъемным краном, не соглашаясь с решением горсовета. Как установлено, мэр, который находился на месте демонтажа, подошел к лежащему на земле протестующему мужчине и избил его ногами, когда потерпевший не мог защищаться», - сообщили в пресс-службе.

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В результате, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и почки.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Болградского отдела Нацполиции по ряду статей Уголовного кодекса Украины - по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство).

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Одесская область, Болград, Сергей Димитриев.
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