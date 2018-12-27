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В Николаевской области контрразведка разоблачила агентурную сеть

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В Николаевской области контрразведка разоблачила агентурную сеть
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Николаевской области разоблачили агентурную сеть российской военной разведки и прекратили ее противоправную деятельность.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть российской военной разведки в Николаевской области и задержали ее руководителя, которому объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Об этом представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк сообщил на брифинге. Он заявил о разоблачении и прекращении деятельности агентурной сети российской военной разведки на территории Николаевской области. Операция была проведена под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

"В частности, 20 декабря был задержан ее руководитель, гражданин Украины, 1961 г.р., капитан первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет российское гражданство. Было установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ГРУ генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч", - отметил Нестюк.

По данным СБУ, агент и его пособники осуществляли сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской областей, а также их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины.

Представитель Департамента контрразведки СБУ сообщил, что последнее задание российских кураторов состояло в создании и дальнейшем руководстве на территории Очаковского района подпольем для проведения различного рода мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе.

"По месту жительства агента были собраны документальные материалы совершения им преступления - средства связи с российскими разведчиками, компьютерная техника, электронные накопители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, а также документальные материалы, в том числе с ограниченным доступом", - сказал Нестюк.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала переговоры экипажей самолета и вертолета РФ с пунктами управления, которые свидетельствуют о том, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

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Николаевская область, СБУ, Шпионы, Агентурная сеть.
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