Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря

Новости Украины: Стороны конфликта на Донбассе согласовали введение перемирия с полуночи 29 декабря

Стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины согласовали введение бессрочного режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по Киевскому времени. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

"Мы подчеркнули, что этот режим "тишины" нужно максимально использовать для ремонта объектов критически важной инфраструктуры. Их, к большому сожалению, несколько", – добавил Марчук.

Представитель Украины выразил надежду, что режим тишины начнется уже со следующей ночи - "то есть с 29 декабря этого года, ноль-ноль часов".

Ранее в пресс-центре ОС заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, после завершения военного положения остаются в полной боевой готовности.