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Наев рассказал, сколько российских военных воюет на Донбассе

Наев рассказал, сколько российских военных воюет на Донбассе
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: На Донбассе против Украины воюют 11 тыс. россиян, но в случае эскалации мы всегда готовы дать отпор и у нас есть чем это сделать

Российские регулярные военные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тысячи человек, из которых 11 тысяч являются российскими военнослужащими, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований - первого и второго армейских корпусов общей численностью около 32 тысячи человек, 11 тысяч из которых - россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ", - передает слова Наева Интерфакс-Украина.

Командующий ООС добавил, что 1-й и 2-й АК – это не некое добровольческое ополчение "ЛНР/ДНР", а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации.

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Наев сообщил, что основу вооружения этих незаконных вооруженных формирований составляет советская техника.

"Впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы Репеллент, Житель, Шиповник-Аэро. Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60 км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины", - отметил он.

Напомним, с 30 апреля 2018 года, когда на Донбассе была начата операция Объединенных сил, потери в живой силы российских регулярных военных формирований составили около 450 убитыми и около 850 раненными.

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ОБСЕ, Боевики, Донбасс, ЛНР-ДНР, Сергей Наев.
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