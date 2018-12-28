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Ситуация на Донбассе: оккупанты били из минометов, один боец ВСУ ранен

Ситуация на Донбассе: оккупанты били из минометов, один боец ВСУ ранен
07:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий.

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"27 декабря российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В частности, боевики совершили обстрелы из минометов калибра 82-мм позиций ООС вблизи поселка Крымское на Луганском направлении, в районе поселка Пески - на Донецком направлении и из минометов калибра 120-мм в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи г.Авдеевка и н.п.Березовое на Донецком направлении, в районе н.п. Пищевик, Водяное на Мариупольском направлении.

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"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки 27 декабря один боевик уничтожен и двое ранены.

"В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82-мм позиций ООС вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", – добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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