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Террористы Донбасса атаковали автомобиль ОБСЕ

Террористы Донбасса атаковали автомобиль ОБСЕ
12:41 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Вооруженные и пьяные террористы на Донбассе повредили имущество ОБСЕ.

Вооруженный боевик в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль наблюдателей миссии ОБСЕ в населенном пункте Хорошее Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Происшествие случилось 24 декабря, во время мониторинга. Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.

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"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при этом мужчина высказывал словесные оскорбления в адрес наблюдателей.

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Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Хорошее, Оккупанты Донбасса.
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