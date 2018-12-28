Террористы Донбасса атаковали автомобиль ОБСЕ

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Вооруженный боевик в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль наблюдателей миссии ОБСЕ в населенном пункте Хорошее Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Происшествие случилось 24 декабря, во время мониторинга. Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.

"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при этом мужчина высказывал словесные оскорбления в адрес наблюдателей.