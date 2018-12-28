Слободян о "крымском заборе": С материковой части Украины его не видно

Новости Украины: В ГПСУ прокомментировали установку Россией в оккупированном Крыму специального заграждения.

Заграждение, которое установили россияне на границе с оккупированным Крымом, не заметно с материковой части Украины.

Об этом сказал корреспонденту помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Они установили заграждение не на админгранице, а гораздо дальше. Я не готов говорить, где оно проходит точно, на каком расстоянии, но с материковой части Украины его не видно", - сказал Слободян.

Он также отметил, что вызывает сомнение эффективность этого сооружения.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак подчеркнул, что решение о заграждении является "достаточно странным", потому что на полуостров остается "огромное количество подходов".

Ранее сообщалось, что на границе оккупированного Крыма с материковой Украиной завершено строительство ограждения и настройка системы сигнализационных датчиков. В российской ФСБ утверждают, что строительство связано с "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп".