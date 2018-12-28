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Собрание криминальных авторитетов пресекла полиция в Харьковской области

Собрание криминальных авторитетов пресекла полиция в Харьковской области
19:06 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Харьковской области сотрудники полиции помешали проведению собрания криминальных авторитетов, задержаны 20 человек.

Харьковские оперативники помешали собранию криминальных авторитетов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал О.Бех на своей странице в Facebook.

По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. "вор в законе" и местный авторитет по прозвищу "Валерсон". Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.

Напомним, недавно полиция в Киеве задержала "вора в законе" из Грузии по прозвищу "Темо Сухумский". Его задержали на встрече с другими представителями криминалитета, где решались вопросы преступного мира. 

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Харьковская область, Задержание, Участники, Криминальной группировки.
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