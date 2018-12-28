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ДТП в Харькове: наркологи взяли у Зайцевой достаточное количество биоматериала

ДТП в Харькове: наркологи взяли у Зайцевой достаточное количество биоматериала
22:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава управления Нацполиции Харькова заявил, что у фигурантки смертельного ДТП на Сумской Елены Зайцевой нарокологи взяли достаточное количество биоматериалов.

В харьковской полиции заявляют, что у фигурантки смертельного ДТП на улице Сумской Зайцевой наркологи взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов. Об этом сообщил на брифинге глава харьковского управления Нацполиции Олег Бех, передает NewsRoom. 

"Почему сейчас эксперты заявили в суде о нехватке выходных данных - это другой вопрос. Если будет необходимо, проведем служебное расследование и проверку наркоцентра", - отметил Олег Бех.

Начальник следственного управления Сергей Чиж в свою очередь отметил, что правоохранители передали экспертам всю необходимую информацию. Также правоохранители сообщили о том, что розыск нарколога Федирко продолжается и в настоящее время. В первые дни 2019 года глава управления должен заслушать отчет о ходе поисков.

Как сообщалось, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

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После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

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Экспертиза, Биоматериалы, Наркологи, Смертельное ДТП в Харькове, Елена Зайцева, ДТП на Сумской в Харькове.
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