Мэр Киева перевоплотился в Деда Мороза

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Новым годом и Рождеством в костюме Деда Мороза.

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил поздравительный ролик. Видео появилось на официальной странице Кличко в Facebook.

Чтобы поздравить киевлян с Новым годом и Рождеством, глава столицы нарядился в костюм Деда Мороза. От едет на квадроцикле по центральным улицам города, приветливо машет прохожим и раздает подарки детям.

Также в ролике можно увидеть Софийскую площадь с елкой и праздничными огнями, где разворачивается главное новогоднее действо Киева.

"Друзья! Мир вокруг создаем мы сами. Пусть он будет добрым, красивым и искренним! С наступающими праздниками вас, с Новым годом и Рождеством Христовым!" – говорит в ролике Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года. На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.