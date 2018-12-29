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В Житомире задержали воспитательницу детсада, которая обворовывала детей

В Житомире задержали воспитательницу детсада, которая обворовывала детей
20:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zefirka.net

Новости Украины: В детсаду Житомира воспитательница обворовывала детей, пока они спали.

В одном из дошкольных заведений Житомира воспитательница обворовывала детей ясельной группы, пока они спали. Женщина снимала с малышей золотые серьги и подвески и сдавала их в ломбард, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"По собранным правоохранителями свидетельствам родителей маленькой воспитанницы детсада, их ребенок вернулся домой без одной сережки. Однако, сначала решили, что девочка могла где-то потерять украшение. Подозрения же среди родителей возникли позже, когда произошло еще несколько подобных случаев возвращения детей домой без подвесок на цепочке или только с одним украшением на ушках", - говорится в сообщении. 23-летняя воспитательница свою вину признала.

По ее словам, на совершение преступлений ее толкнули долговые обязательства. Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 гривен.

В настоящее время полицейские установили причастность женщины как минимум к пяти случаям краж. По данному факту открыто уголовное производство по ст.185 Уголовного кодекса (кража). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Житомир, Полиция, Кража, Детский сад.
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