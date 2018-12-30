В Хмельницкой области грузовик въехал в кафе, есть погибшие и пострадавшие

Новости Украины: В Хмельницкой области вблизи села Давыдковцы грузовик въехал в кафе, водитель и два пассажира погибли, еще двое госпитализированы.

В ночь с 29 на 30 декабря возле села Давыдковцы грузовик въехал в неработающее кафе. Водитель и два пассажира погибли, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает Национальная полиция Хмельницкой области.

"Грузовик под управлением 38-летнего хмельничанина двигался из Одессы в направлении Хмельницкого. На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе", - говорится в сообщении.

В кабине водителя на тот момент находилось пять человек: водитель и четыре пассажира. Водитель и двое мужчин 1990 и 1994 рождения - погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 г.р., госпитализированы в областную больницу.

Спасателям пришлось применять спецтехнику, чтобы достать пострадавших из грузовика.

"По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, в Днепре правоохранители задержали водителя легкового авто, который, совершив наезд на пешехода, скрылся с места аварии. Под колеса легковушки “Renault” попал 39-летний мужчина. От госпитализации пострадавший отказался. Сбежавшего водителя полицейские нашли и задержали спустя час после аварии.