В Карпатах на гараж мужчины упал метеорит и едва не сжег гараж

Новости Украины: В Карпатах житель высокогорного села Замагора в собственном гараже нашел метеорит, кусок весит около двух килограмм, находка оказалась хандритом.

В Карпатах один их жителей села Замагора в собственном дворе обнаружил метеорит.

Как рассказал Богдан, во двор которого упал кусок метеорита, он услышал грохот, который сопровождался ярким светом. Сначала мужчина подумал, что кто-то бросил во двор гранату. Но, когда вышел на улицу, увидел, что горит гараж.

Он бросился тушить возгорание и обнаружил в крыше дыру, а на полу кусок камня весом около двух килограмм. Изучив информацию в интернете, он пришел к выводу, что камень может иметь космическое происхождение.

Журналисты связались с учеными из Технического университета нефти и газа, который подтвердил, что камень - действительно метеорит. Находка оказалась хандритом - самым распространенным типом каменных метеоритов. По словам ученого, в его составе есть никель, поэтому небольшой по размеру он имеет такой вес. Находку передали в музей гуцульской магии.

Напомним, в Хабаровском крае недавно упал метеорит. О крупном теле космического происхождения сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. По его словам, объект был настолько большим, что снес сопку. При этом образовавшийся завал перекрыл русло реки Бурея. Ученые начали обсуждать детали случившегося, и дальнейший анализ развеял предположения о метеорите. Падение столь крупного тела должно было привести к повышенной сейсмической активности в районе, однако датчики не зафиксировали ничего побочного. Кроме того, не было никаких других наблюдений космического тела.