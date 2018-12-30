Буковинская церковная община перешла из РПЦ к ПЦУ

Новости Украины: На Буковине церковная община перешла из Российской православной церкви к Православной церкви Украины.

Церковная община с.Боянчук Заставновского района Черновицкой области приняла решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП к Православной церкви Украины. Об этом говорится в сообщении на странице "Православные Буковины" в Facebook.

"30 декабря в селах Карапчев (Вижниччина) и Боянчук (Заставненщина) состоялось собрание мирян о переходе из РПЦ под юрисдикцию новой Православной Церкви Украины. Результат такой - люди в этих селах большинством голосов высказались за ПЦУ", - говорится в сообщении.

В частности, в Карапчеве за ПЦУ проголосовали более 350 мирян из 400 присутствовавших.

Отмечается, что с 31 декабря в указанных церковных общинах начнется процедура регистрации приходов.