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Буковинская церковная община перешла из РПЦ к ПЦУ

Буковинская церковная община перешла из РПЦ к ПЦУ
17:54 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: www.facebook.com/pravoslavnibukoviny

Новости Украины: На Буковине церковная община перешла из Российской православной церкви к Православной церкви Украины.

Церковная община с.Боянчук Заставновского района Черновицкой области приняла решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП к Православной церкви Украины. Об этом говорится в сообщении на странице "Православные Буковины" в Facebook.

"30 декабря в селах Карапчев (Вижниччина) и Боянчук (Заставненщина) состоялось собрание мирян о переходе из РПЦ под юрисдикцию новой Православной Церкви Украины. Результат такой - люди в этих селах большинством голосов высказались за ПЦУ", - говорится в сообщении.

Еще одна церковная община УПЦ МП присоединилась к ПЦУ

В частности, в Карапчеве за ПЦУ проголосовали более 350 мирян из 400 присутствовавших.

Отмечается, что с 31 декабря в указанных церковных общинах начнется процедура регистрации приходов.

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РПЦ, Буковина, ПЦУ, Церковная община.
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