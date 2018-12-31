В Киев почтой пытались отправить противопехотную мину

Противопехотную мину пытался отправить “Новой почтой” в Киев житель Львовщины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент гражданской защиты облгосадминистрации.
"29 декабря в 13.20 ч. поступило сообщение о том, что в пгт Комарно Городокского района, в отделении "Новой почты" по ул. Сечевых Стрельцов, 12, житель с. Березец Городокского района, сдал на отправку в г. Киев предмет, похожий на противопехотную мину. О данном факте работники "Новой почты" сообщили в Национальную полицию", - говорится в сообщении.
По информации, в 15.11 представители взрывотехнического управления Национальной полиции во Львовской области взрывоопасный предмет изъяли. Проводятся следственные действия.
Напомним, Укрпочта с 1 января 2019 года отменяет доплату за доставку посылок в село, которая составляет 12 грн.