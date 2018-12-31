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Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В новогоднюю ночь общественный транспорт столицы будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлена на 3 часа, а фуникулер будет работать круглосуточно.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации. В частности, в новогоднюю ночь на 3 часа дольше будет работать столичное метро.

По сообщению КП «Киевский метрополитен», последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 03:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному времени закрытия каждой станции, который указан в расписании, размещенном на входе и на платформе. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов.

На сайте КГГА также обнародован график последнего отправления по маршрутам столичных троллейбусов в новогоднюю ночь. При этом, 2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня.

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Кроме того, на время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января 2019 года, 1 января 2019 года с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 года с 12:00 до 16:00 изменится движение транспорта. Троллейбусы маршрута №6 будут двигаться по маршруту: улица Юрия Кондратюка - улица Маршала Рокоссовского - улица Полярная - улица Вышгородская - улица Кирилловская - Подольский спуск - улица Овруцкая - улица Герцена - улица Мельникова - станция метроеполитена «Лукьяновская»; троллейбусы маршрута №16 – улица Академика Туполева – улица Стеценко (в обратном направлении – улица Игоря Турчина) - улица Щусева - улица Мельникова - улица Сечевых стрельцов - улица Вячеслава Чорновила - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме; троллейбусы маршрута №18 - улица Сошенко - улица Вышгородская -улица Кирилловская - Подольский спуск - улица Овруцкая - улица Герцена - улица Мельникова - улица Сечевых стрельцов - улица Вячеслава Чорновила - проспект Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме. Автобусы маршрутов №№24, 114 - по схеме движения рабочего дня.

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Киев, Новый год, Общественный транспорт, Новогодняя ночь.
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