Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины
Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины

Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: РФ продолжает наращивать свои военные группировки вблизи украинской границы.

На конец декабря 2018 года Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины, сосредоточив там около 53 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины.

"Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих", - отмечают в министерстве.

Полторак рассказал о формах обеспечения военных жильем

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Российская Федерация накопила мощную военную группировку вдоль границы с Украиной, и это свидетельствует о том, что РФ не отказалась от попыток ее захватить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Минобороны, Донбасс, агрессия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
03 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
04 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
05 Google подготовил дудл в канун Нового года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
В 2019 году выйдут на линии первые локомотивы General Electric
В 2019 году выйдут на линии локомотивы General Electric
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь