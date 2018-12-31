Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины

Новости Украины: РФ продолжает наращивать свои военные группировки вблизи украинской границы.

На конец декабря 2018 года Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины, сосредоточив там около 53 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины.

"Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих", - отмечают в министерстве.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Российская Федерация накопила мощную военную группировку вдоль границы с Украиной, и это свидетельствует о том, что РФ не отказалась от попыток ее захватить.