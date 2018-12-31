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Для нужд ВСУ построили учебный комплекс для имитации боя в населенном пункте

Для нужд ВСУ построили учебный комплекс для имитации боя в населенном пункте
17:58 Сегодня Телеграф Фото: mil.in.ua

Новости Украины: На Яворивском полигоне завершено строительство учебного пункта для имитации боя в населенном пункте, расходы составили около 40 миллиона гривень.

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (Яворивский полигон) завершили строительство учебного места "Бой в населенном пункте". Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Отмечается, что расходы составили почти 40 млн гривень. На базе этого учебного места может одновременно заниматься до 3-х рот днем и до 1-й роты во время проведения занятий ночью.

Среди занятий, которые планируются проводиться на этом учебном месте - это оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта и проведения других практических занятий по разным темам.

 

Сообщается, что тренировочные комплексы, а иногда и целые искусственные города, для отработки специфики боя подразделения и воинской части в городе широко используются в мире для подготовки армейских формирований, так и правоохранителей.

Напомним, на конец декабря 2018 года Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины, сосредоточив там около 53 тысяч военнослужащих. Ранее, Полторак заявлял, что Российская Федерация накопила мощную военную группировку вдоль границы с Украиной, и это свидетельствует о том, что РФ не отказалась от попыток ее захватить.

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Все по теме:

Строительство, Учения, ВСУ, Учебный комплекс, Населенный пункт, Яворивский полигон, Имитация боя.
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