Киевлянам рассказали, куда приносить новогодние елки

Новости Украины: В Киеве специалисты создали 10 пунктов для утилизации новогодних елок.

В Киеве создано 10 пунктов для утилизации новогодних елок.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевзеленстрой".

Адреса пунктов приема елок располагаются по адресам: улица Тростянецкая, 58А; проспект Освободителей, 6; улица Электротехническая, 26; Московский проспект, 26А; Железнодорожное шоссе, 61; переулок Герцена, 6; проспект Голосеевский, 87; улица Новополевая, 95; улица Бетховена, 8; улица Димитрова, 16А.

Ранее в Киевской госгорадминистрации сообщали о 15 пунктах сбора, которые откроются во всех районах Киева. Один из таких пунктов по адресу ул. Новополевая, 95-А работает уже сегодня. Еще один заработает 1 января. Остальные - со 2 января 2019 года.