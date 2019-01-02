На Донбассе погиб украинский военный

Новости Украины: На Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое ранены.

За минувшие сутки боевики 3 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, двое получили ранения сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"1 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… За прошедшие сутки один военнослужащий ООС погиб и двое получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В частности, боевики совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из минометов калибра 82-мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Новотошковское на Луганском направлении.

"В связи с обстрелами позиций ООС вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 1 января один боевик был уничтожен, четыре получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – подчеркнули в штабе ООС.

Также подчеркивается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, "соблюдая при этом условия полного прекращения огня".