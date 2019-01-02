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Стало известно, кто убил четырех людей в Виннице

Стало известно, кто убил четырех людей в Виннице
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Виннице полиция задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своей семьи.

Задержанному винничанину объявлено подозрение в совершении убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей, сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Сегодня, 1 января, задержанному вчера 30-летнему винничанину (…) объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей", – говорится в сообщении на сайте Министерстве внутренних дел Украины во вторник.

Как сообщает сайт МВД, злоумышленник мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - отметили в полиции.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

"Он предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления", - говорится в сообщении.

В ДТП в Винницкой области погибли двое взрослых и младенец

Правоохранители сообщили, что следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Винница, Полиция, Убийство, Происшествие.
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