В Киеве неизвестные со взломом проникли в банк

Новости Украины: В Киеве неизвестные проникли в отделение банка, повредив сигнализацию и отключив камеры видеонаблюдения, но ничего не украли.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства незаконного проникновения неизвестных в банковское отделение на улице Бассейной в Печерском районе столицы и порчу ими имущества – замков на входной двери, а также сигнализации и системы видеонаблюдения.

"В полицию от охранника поступило сообщение о повреждении имущества финансового учреждения на улице Бассейной… На месте происшествия правоохранители обнаружили повреждение замков входной двери финансового учреждения, а в охранном устройстве и в камерах видеонаблюдения отрезанные провода", - сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Киева.

После проведенной проверки и по словам сотрудников отделения, полицейские установили, что денежных средств или имущества правонарушители из банка забрали.

"Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Начато уголовное производство по ст.162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление злоумышленников", - говорится в сообщении.