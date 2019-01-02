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Крымскотатарского активиста в Крыму избили до сотрясения мозга

Крымскотатарского активиста в Крыму избили до сотрясения мозга
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В оккупированном Крыму неизвестные избили активиста до потери сознания.

Сегодня в оккупированном Крыму неизвестные напали на крымскотатарского активиста Ризу Асанова, его избили, объявив это "последним предупреждением".

Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 02.01.2019, в 09.17 в районе окружной Белогорска при съёмках сюжета про автомагистраль "Таврия" на меня было совершено нападение, по завершении съёмок. Я почувствовал резкую боль в области правого плеча. Заметил чёрный продолговатый предмет, похожий на дубинку. Потом почувствовал резкую боль в затылке. После этого потерял сознание", - написал Асанов.

По его словам, придя в сознание, он обнаружил себя лежащим возле своей машины, после чего "услышал мужской голос: "Это последнее предупреждение." Второй голос сказал:" В следующую нашу встречу ты сдохнешь."

Как отметил Асанов, акцент нападавших характерный для жителей материковой части РФ.

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По словам активиста, в районной больнице у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

В полиции после того, как он написал заявление о нападении, ему не выдали подтверждения, что заявление зарегистрировано.

"В полиции написал заявление. Но при этом мне никто не выдал никакого подтверждения о моем заявлении. Выдали корешок, что я его сдал. Во всей этой истории все понятно, кроме мужчины, который в полиции ходил, как свой, и уходя, улыбался мне. Его, кстати, я заметил и в больнице. Опыт показывает, что это был не просто прохожий", - сообщил Асанов.

К посту он приложил видео местности, где на него совершили нападение.

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Украина, Крым, Крымские татары, Активист, Риза Асанов.
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