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Вселенский патриарх пожелал крымским татарам вернуться на Родину

Вселенский патриарх пожелал крымским татарам вернуться на Родину
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Вселенский патриарх Варфоломей пожелал крымским татарам в скором времени вернуться на свою землю.

Вселенский патриарх Варфоломей пожелал крымскотатрскому народу скорого возвращения на свою землю. Об этом лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал в интервью.

"Когда мы прощались (делегация во главе с Пезидентом Украины в ходе визита во Вселенский патриархат 3 ноября – ред.), сказал ему (Вселенскому патриарху - прим. ред.), что я не христианин, а мусульманин, но его мудрый и мужественный поступок - представление независимости украинской церкви - это на пользу всем гражданам Украины, независимо от национальности и вероисповедания. Дай Аллах вам долгих лет жизни, сказал я ему. Он растрогался и тоже ответил: дай Аллах вам долгих лет жизни, дай Аллах, чтобы вы скоро вернулись на свою родину", - рассказал Джемилев.

Он также сообщил, что в январе собирается присутствовать на вручении Томоса, чтобы показать, что это событие очень важно и для крымскотатарского народа.

"Считаю, что это самый мощный удар на данном этапе по России (предоставление автокефалии – ред.). Еще одним, наравне, станет деоккупация Крыма", - сказал Джемилев.

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Как известно, 3 ноября в Стамбуле состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко, который находился с официальным визитом в Турции, и Вселенского патриарха Варфоломея. Стороны подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

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Возвращение, Крымские татары, Родина, Пожелание, Вселенський Патриарх Варфоломей.
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