Праздник закончился: киевлянам предлагают утилизировать елки в 15 пунктах

Новости Украины: В Киеве начали работать пункты приема елок для переработки.

В Киеве сегодня начали работать 15 пунктов приема елок.

Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА на странице в Facebook.

Жителей столицы власти призывают не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.

«Напоминаем, свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести в 15 пунктов сбора, которые откроют с 2 января во всех районах Киева. Собранные деревья переработают в щепу на специальном щепоизмельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», - говорится в сообщении.