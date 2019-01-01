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Будьте осторожны: киевлян предупредили о гололеде

Будьте осторожны: киевлян предупредили о гололеде
11:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: 1 января у Киеве ожидается местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Во вторник в Киеве ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"1 января, в столице ожидается местами небольшой мокрый снег, видимость 2-4 км, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении мэрии во вторник утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, синоптики прогнозируют в столице в первый день нового года облачную погоду, ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура днем около 0-2º тепла.

В КГГА с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

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Напомним, в ближайшие сутки большая часть территории Украины будет под воздействием спокойной погоды, лишь днём на запад переместится влажная воздушная масса и пройдет мокрый снег.

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Киев, КГГА, Мороз, Гололед, Мокрый снег.
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