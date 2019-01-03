Скачать
Четверг, 03.01.2019
В Виннице арестовали без права залога подозреваемого в убийстве семьи
В Виннице арестовали без права залога подозреваемого в убийстве семьи
В Варшаве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие
В Варшаве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие
Реал готовит первый зимний трансфер
Реал готовит первый зимний трансфер
Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)
Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)

Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины

Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины
07:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано… Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный и Станицы Луганской на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"В районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера" – отметили в штабе ООС.

На Донбассе погиб украинский военный

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один боевик НВФ погиб и трое получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Военные, Донбасс, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
02 Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
03 СМИ: Александр Цекало не скрывает свою любовницу от жены
04 Кабельный провайдер прекратил трансляцию скандального NewsOne
05 Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В первые дни нового года &quot;черное золото&quot; продолжает дешеветь
В первые дни нового года "черное золото" продолжает дешеветь
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
Украина снизила импорт газа
Украина снизила импорт газа
Рецепт дня: свиные рулетики с грибами
Рецепт дня: свиные рулетики с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь