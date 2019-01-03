В Ивано-Франковске объявили дополнительный выходной на Рождество

Новости Украины: Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил, что у жителей города 8 января 2019 года будет дополнительный выходной на Рождество.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook объявил 8 января дополнительный выходной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети.

По словам мэра Ивано-Франковска, такое решение было принято на местном уровне. Организациям будут рекомендовать отработать этот рабочий день в субботу, 5 января.

"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день", - написал Руслан Марцинкив.

Согласно решению Кабинета министров, на Рождество Украина будет отдыхать три дня - два выходных дня в субботу и воскресенье 5 и 6 января, а также один дополнительный в понедельник, 7 января.

Как сообщалось ранее, всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни. Кроме официальных красных дней календаря в 2018 году у нас появится и несколько дополнительных выходных, когда государственные праздники совпадают с субботами и воскресеньями, а потому переносятся на другие дни.Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных.