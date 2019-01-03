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За двое суток нового года от пожаров погибло рекордное количество людей

За двое суток нового года от пожаров погибло рекордное количество людей
12:11 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Украине за два дня огонь унес жизни 28 человек., все граждане погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 и 2 января.

В Украине за первые двое суток нового года во время пожаров в жилом секторе погибли 28 человек.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная неосторожность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает всех неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять малолетних детей без присмотра и не позволять им играть спичками; следить за состоянием электросети; проверять исправность в случае пользования печным отоплением; не пользоваться старыми и ненадежными обогревателями; при выходе из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги и т.д.; не курить в постели; а также избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электроприборы большой мощности.

Напомним, почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе.

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Пожары, Жертвы, ГСЧС, Происшествие.
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